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В Киеве 29 июня ограничат движение по ул. Надъярной

НовостиОбщество    26.06.2018 - 22:40
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничение движения связано с выполнением ремонтных работ

В Киеве, в пятницу, 29 июня, с 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на улице Надъярной в Соломенском районе Киева будет частично ограничено движение транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Как сообщается, КК "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые связанны с выполнением ремонтных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 24 июня 2018 года будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту.

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Теги публикации: Киев, Киев, дороги, ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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