В Киеве 29 июня ограничат движение по ул. Надъярной

Ограничение движения связано с выполнением ремонтных работ

В Киеве, в пятницу, 29 июня, с 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на улице Надъярной в Соломенском районе Киева будет частично ограничено движение транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Как сообщается, КК "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые связанны с выполнением ремонтных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 24 июня 2018 года будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту.