У Києві 29 червня обмежать рух на вул. Над'ярній

Обмеження руху пов’язано з виконанням ремонтних робіт

У Києві, у п'ятницю, 29 червня, з 09:00 до 17:00 у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на вулиці Над'ярній у Солом'янському районі Києва буде частково обмежено рух транспорту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

Як повідомляється, КК "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 24 червня 2018 року буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту.