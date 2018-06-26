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У Києві 29 червня обмежать рух на вул. Над'ярній

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 22:40
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження руху пов’язано з виконанням ремонтних робіт

У Києві, у п'ятницю, 29 червня, з 09:00 до 17:00 у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на вулиці Над'ярній у Солом'янському районі Києва буде частково обмежено рух транспорту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

Як повідомляється, КК "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 24 червня 2018 року буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту.

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Теги публікації: Київ, Київ, дороги, ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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