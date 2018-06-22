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У Києві 24 червня буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту

НовиниІнфраструктура    22.06.2018 - 11:12
Фото: Північний міст (tov-tob.livejournal.com)
Фото: Північний міст (tov-tob.livejournal.com)

Рух транспорту буде обмежено із 09:00 до 18:00

У Києві 24 червня 2018 року буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"24 червня із 09:00 до 18:00 у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на Північному мосту через р. Десенка частково обмежать рух транспорту в першій смузі руху в напрямку житлового масиву Троєщина", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до 30 серпня 2018 року у Києві буде обмежено рух по мосту Патона. Як зазначалося, рух обмежено у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Обмеження руху пов'язане з ремонтом монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.

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Теги публікації: КМДА, Київ, ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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