У Києві 24 червня буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту

Рух транспорту буде обмежено із 09:00 до 18:00

У Києві 24 червня 2018 року буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"24 червня із 09:00 до 18:00 у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на Північному мосту через р. Десенка частково обмежать рух транспорту в першій смузі руху в напрямку житлового масиву Троєщина", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до 30 серпня 2018 року у Києві буде обмежено рух по мосту Патона. Як зазначалося, рух обмежено у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Обмеження руху пов'язане з ремонтом монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.