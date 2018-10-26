В Киеве с 28 октября изменится расписание городской электрички

Фото: городская электричка (facebook comJSCUkrzaliznytsia)

С новым расписанием можно ознакомиться на всех станциях городской электрички

В Киеве с 28 октября изменится расписание электропоездов "Городская электричка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, с новым расписанием движения можно ознакомиться на всех станциях городской электрички. С 28 октября расписание будет актуализирован на официальном сайте "Киевпастранса".

Фото (kyivcity.gov.ua)

Напомним, в Киеве 22 октября с 08:15 пассажиры блокировали движение городской электрички на станции "Троещина 2". На место инцидента вызвали полицию, движение было восстановлено в 09:05. По словам очевидцев, движение заблокировали из-за того, что электрички не было около часа, и некоторые пассажиры начали цепляться за вагоны.

Позже в КГГА сообщили, что движение электропоездов городской электрички сегодня утром было заблокировано на станции "Троещина-2" посторонними лицами из-за несоблюдения графика движения.