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В Киеве с 28 октября изменится расписание городской электрички

Новости » Общество    26.10.2018 - 21:01
Фото: городская электричка (facebook comJSCUkrzaliznytsia)
Фото: городская электричка (facebook comJSCUkrzaliznytsia)

С новым расписанием можно ознакомиться на всех станциях городской электрички

В Киеве с 28 октября изменится расписание электропоездов "Городская электричка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, с новым расписанием движения можно ознакомиться на всех станциях городской электрички. С 28 октября расписание будет актуализирован на официальном сайте "Киевпастранса".

 

Фото (kyivcity.gov.ua)

Напомним, в Киеве 22 октября с 08:15 пассажиры блокировали движение городской электрички на станции "Троещина 2". На место инцидента вызвали полицию, движение было восстановлено в 09:05. По словам очевидцев, движение заблокировали из-за того, что электрички не было около часа, и некоторые пассажиры начали цепляться за вагоны.

Позже в КГГА сообщили, что движение электропоездов городской электрички сегодня утром было заблокировано на станции "Троещина-2" посторонними лицами из-за несоблюдения графика движения.

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