В КГГА прокомментировали блокирование работы городской электрички

Фото: киевская городская электричка (УНИАН)

"Киевпастранс" приносит извинения за трудности с поездами городской электрички

Движение электропоездов городской электрички сегодня утром было заблокировано на станции "Троещина-2" посторонними лицами из-за несоблюдения графика движения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как отмечается, движение было заблокировано с 08:15 до 09:05.

Сообщается, что график курсирования городской электрички составляет "Киевпастранс", однако его регулирует ПАО "Укрзализныця".

Непосредственно корректировка графика движения проводится именно диспетчером "Укрзализныци". То есть, приоритет в движении по графикам предоставляется скоростным поездам, поездам дальнего следования и товарным поездам", - говорится в сообщении.

В "Киевпастрансе" отметили, что по маршруту городской электрички курсируют электропоезда серии ЕР9м 70-х годов прошлого века, переданные "Укрзализныцей" и они требуют постоянного планового и внепланового ремонта.

"Работы по техническому обслуживанию и ремонту может выполнять только моторвагонное депо Фастов-1 ПАО "Укрзализныця", которое использует и обслуживает аналогичные типы подвижного состава. Сейчас в порядке очереди на различных видах ремонтов в депо Фастов-1 находятся электропоезда городской электрички и с окончанием работ будут поданы на линию", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Киевпастранс" приносит извинения за имеющиеся трудности с поездами городской электрички.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве сегодня с 08:15 пассажиры блокировали движение городской электрички на станции "Троещина 2". На место инцидента вызвали полицию, движение было восстановлено в 09:05. По словам очевидцев, движение заблокировали из-за того, что электрички не было около часа, и некоторые пассажиры начали цепляться за вагоны.