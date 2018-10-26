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У Києві з 28 жовтня зміниться розклад руху міської електрички

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 21:01
Фото: міська електричка (facebook comJSCUkrzaliznytsia)
Фото: міська електричка (facebook comJSCUkrzaliznytsia)

З новим розкладом можна ознайомитися на всіх станціях міської електрички

У Києві з 28 жовтня зміниться розклад електропоїздів "Міська електричка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, з новим розкладом руху можна ознайомитися на всіх станціях міської електрички. З 28 жовтня розклад буде актуалізовано на офіційному сайті "Київпастрансу".

 

Фото (kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві 22 жовтня з 08:15 пасажири блокували рух міської електрички на станції "Троєщина 2". На місце інциденту викликали поліцію, рух було відновлено о 09:05. За словами очевидців, заблокували рух через те, що електрички не було близько години, і деякі пасажири почали чіплятися за вагони.

Пізніше в КМДА повідомили, що рух електропоїздів міський електрички сьогодні вранці було заблоковано на станції "Троєщина-2" сторонніми особами через недотримання графіку руху.

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