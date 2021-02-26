В Киеве 28 февраля возможны ограничения на трех центральных станциях метро
В воскресенье, 28 февраля, в Киеве возможны ограничения на вход на трех центральных станциях метро. Это связано с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Заря" (Луганск).
После окончания матча для безопасного и перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход к станциям метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - говорится в сообщении.
Напомним, с 07:00 27 февраля до 31 мая на Индустриальном путепроводе в Киеве частично ограничат движение транспорта, связано с началом капитального ремонта.
Кроме того, накануне в Киеве на Шулявке произошла авария на теплотрассе. В результате горячая вода затопила подземный пешеходный переход. Авария не привела к прекращению отопления в окружающих домах.
Поврежден трубопровод был введен в эксплуатацию 42 года назад (1979-го). Полная замена этого участка теплосети запланирована на этот год.