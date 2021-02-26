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У Києві 28 лютого можливі обмеження на трьох центральних станціях метро

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 15:42
У Києві 28 лютого можливі обмеження на трьох центральних станціях метро Фото: станція метро "Палац спорту" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 28 лютого, в Києві можливі обмеження на вхід на трьох центральних станціях метро. Це пов'язано з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Зоря" (Луганськ).

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Після закінчення матчу для безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід до станцій метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 07:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі в Києві частково обмежать рух транспорту, пов'язане з початком капітального ремонту.

Крім того, напередодні в Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. В результаті гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід. Аварія не призвела до припинення опалення в навколишніх будинках.

Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 42 роки тому (1979-го). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на цей рік.

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