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В Киеве 27 февраля пройдет глобальный форум для бизнеса Dream BIG Forum

Новости » Происшествия     20.11.2019 - 17:10
В Киеве 27 февраля пройдет глобальный форум для бизнеса Dream BIG Forum
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Форум пройдет в Дворце спорта в Киеве

27 февраля в Киеве в киевском Дворце спорта пройдет Dream BIG Forum с участием известных бизнесменов, маркетологов, всемирно известных писателей, организатором которого выступил Артур Мхитарян, основатель и CEO инновационной девелоперской компании TaryanGroup. Об этом сообщает РБК-Украина.

Инициатор мероприятия Артур Мхитарян отмечает, что миссия форума - научить украинцев мечтать по-крупному, не загоняя себя в рамки, ставить перед собой большие цели, которые могут казаться недостижимыми, но при этом идти вперед и реализовывать идеи.

"Мы проводим форум для того, чтобы больше людей мечтали по-крупному, ведь, чем больше мечтателей, тем счастливее люди, выше достижения и лучше наша страна", – комментирует свою инициативу Артур Мхитарян.

Dream BIG Forum является частью корпоративной социальной ответственности компании TaryanGroup, вся прибыль от продажи билетов будет направлена на благотворительность.

Спикерами Dream BIG Forum станут те, кто прошел свой путь побед и поражений, у кого есть реальные достижения и сбывшиеся мечты. Выступающие поделятся личными историями, инсайтами и бесценным опытом. Среди участников - предприниматель, маркетолог, основатель и СЕО FEDORIV Group Андрей Федорив, который помог изменить бизнес-подход многим брендам, и готов предоставить важные советы молодым предпринимателям.

Также в форуме примет участие абсолютный чемпион мира по боксу, Олимпийский чемпион 2012 Александр Усик. Американский писатель Роберт Грин, автор шести бестселлеров The New York Times, расскажет о скрытых законах, которые управляют социальными играми.

Еще одним участником форума станет бизнесмен и государственный деятель, сыгравший ключевую роль в трансформации современного Дубая, Ахмед Бин Байат. Также на форуме выступит с рассказом о своей мечте первый президент Украины Леонид Кравчук.

Напомним, Артур Мхитарян – основатель и CEO инновационной девелоперской компании TaryanGroup, организатор DreamBIG Forum. Проекты TaryanGroup: Tsarsky – lifestyle-курорт для спорта, отдыха и развлечений; RoyalTower – дом c первым в Украине парком на крыше; JackHouse – дом с первым в стране открытым теплым бассейном, панорамным фитнесом, рестораном и SPA на крыше.

Сейчас TaryanGroup строит башни будущего – TaryanTowers с двухэтажными стеклянными мостами и панорамным рестораном, парком, музеем будущего, кинотеатром, зоной инноваций и развлечений на трех концептуальных крышах.

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