В Киеве до 26 октября на ночь закроют движение двух трамваев

На левобережной части ночью закроют движение трамваев № 28 и 33К
На левобережной части Киеве с 22 до 26 октября на ночь закроют движение трамваев № 28 и 33К. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию "Киевпастранса".
Сообщается, что 22-26 октября с 00:30 до 05:30 в связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей по улице Курнатовского движение трамваев маршрутов № 28 и 33К закрывается.
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Напомним, сегодня утром в Киеве пассажиры на 50 минут заблокировали движение городской электрички. По словам очевидцев, движение заблокировали из-за того, что электрички не было около часа, и некоторые пассажиры начали цепляться за вагоны.
Ранее в Киеве на станции метро "Арсенальная" начался капитальный ремонт эскалатора. Станция работает в обычном режиме, однако в пиковые часы могут быть небольшие скопления людей на вход.