В Киеве до 26 октября на ночь закроют движение двух трамваев

Фото: трамвай в Киеве (facebook.com/Kyivpastrans)

На левобережной части ночью закроют движение трамваев № 28 и 33К

На левобережной части Киеве с 22 до 26 октября на ночь закроют движение трамваев № 28 и 33К. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию "Киевпастранса".

Сообщается, что 22-26 октября с 00:30 до 05:30 в связи с проведением работ по ремонту трамвайных путей по улице Курнатовского движение трамваев маршрутов № 28 и 33К закрывается.

Последние отправления:

33к трамвай с ул. Усенко в направлении ул. Сабурова - 23:23; с ул. Сабурова в направлении ул. Усенко - 00:02;

28 трамвай ст. м. Лесная в направлении ул. Милославской - 23:14; с ул. Милославской в направлении ст. м. Лесная - 00:05.

Напомним, сегодня утром в Киеве пассажиры на 50 минут заблокировали движение городской электрички. По словам очевидцев, движение заблокировали из-за того, что электрички не было около часа, и некоторые пассажиры начали цепляться за вагоны.

Ранее в Киеве на станции метро "Арсенальная" начался капитальный ремонт эскалатора. Станция работает в обычном режиме, однако в пиковые часы могут быть небольшие скопления людей на вход.