У Києві до 26 жовтня на ніч закриють рух двох трамваїв

На лівобережній частині вночі закриють рух трамваїв № 28 і 33К
На лівобережній частині Києві з 22 до 26 жовтня на ніч закриють рух трамваїв № 28 і 33К. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію "Київпастранса".
Повідомляється, що 22-26 жовтня з 00:30 до 05:30 у зв'язку з проведенням робіт з ремонту трамвайних колій по вулиці Курнатовського рух трамваїв маршрутів № 28 і 33К закривається.
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Нагадаємо, сьогодні вранці в Києві пасажири на 50 хвилин заблокували рух міської електрички. За словами очевидців, заблокували рух через те, що електрички не було близько години, і деякі пасажири почали чіплятися за вагони.
Раніше в Києві на станції метро "Арсенальна" розпочався капітальний ремонт ескалатора. Станція працює в звичайному режимі, проте в пікові години можуть бути невеликі скупчення людей на вхід.