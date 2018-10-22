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У Києві до 26 жовтня на ніч закриють рух двох трамваїв

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 20:26
Фото: трамвай у Києві (facebook.com/Kyivpastrans)
Фото: трамвай у Києві (facebook.com/Kyivpastrans)

На лівобережній частині вночі закриють рух трамваїв № 28 і 33К

На лівобережній частині Києві з 22 до 26 жовтня на ніч закриють рух трамваїв № 28 і 33К. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію "Київпастранса".

Повідомляється, що 22-26 жовтня з 00:30 до 05:30 у зв'язку з проведенням робіт з ремонту трамвайних колій по вулиці Курнатовського рух трамваїв маршрутів № 28 і 33К закривається.

Останнє відправлення:

  • 33к трамвай з вул. Усенка в напрямку вул. Сабурова - 23:23; з вул. Сабурова в напрямку вул. Усенка - 00:02;
  • 28 трамвай ст. м Лісова в напрямку вул. Милославської - 23:14; з вул. Милославської у напрямку ст. м Лісова - 00:05.

У Києві до 26 жовтня на ніч закриють рух двох трамваїв

Нагадаємо, сьогодні вранці в Києві пасажири на 50 хвилин заблокували рух міської електрички. За словами очевидців, заблокували рух через те, що електрички не було близько години, і деякі пасажири почали чіплятися за вагони.

Раніше в Києві на станції метро "Арсенальна" розпочався капітальний ремонт ескалатора. Станція працює в звичайному режимі, проте в пікові години можуть бути невеликі скупчення людей на вхід.

 

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