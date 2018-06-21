Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве 23 июня запретят движение вдоль Владимирского проезда и на ул. Владимирской

НовостиОбщество    21.06.2018 - 23:11
Иллюстративное фото (wikipedia.org)
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Запрет движения вызвано проведением на Софийской площади художественного проекта

В Киеве 23 июня с 19:30 до 21:30 будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарськой до перекрестка с ул. Большой Житомирской). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте КГГА.

Сообщается, что запрет движения вызвано проведением на Софийской площади художественного проекта "В Украину вернусь" с участием оперных звезд.

Напомним, ранее сообщалось, что до 30 августа 2018 года будет ограничено движение по мосту Патона в Киеве.

В киевском метро у пассажира изъяли гранату и патроны
Теги публикации: Киев, Киев, центр, запрет, проезд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь