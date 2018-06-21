В Киеве 23 июня запретят движение вдоль Владимирского проезда и на ул. Владимирской

Запрет движения вызвано проведением на Софийской площади художественного проекта

В Киеве 23 июня с 19:30 до 21:30 будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарськой до перекрестка с ул. Большой Житомирской). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте КГГА.

Сообщается, что запрет движения вызвано проведением на Софийской площади художественного проекта "В Украину вернусь" с участием оперных звезд.

Напомним, ранее сообщалось, что до 30 августа 2018 года будет ограничено движение по мосту Патона в Киеве.