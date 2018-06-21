В Києві 23 червня заборонять рух уздовж Володимирського проїзду та на вул. Володимирській

Заборона руху викликана проведенням на Софійській площі мистецького проекту

В Києві 23 червня із 19:30 до 21:30 буде заборонено рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від перехрестя із вул. Володимирською до перехрестя із вул. Малою Житомирською) та на вул. Володимирській (від перехрестя із вул. Рейтарською до перехрестя із вул. Великою Житомирською). Відповідне розпорядження опубліковано на сайті КМДА.

Повідомляється, що заборона руху викликана проведенням на Софійській площі мистецького проекту "В Україну повернусь" за участю оперних зірок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до 30 серпня 2018 року буде обмежено рух по мосту Патона в Києві.