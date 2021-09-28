UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве на 2,5 месяца ограничат движение по Южному мосту

Автор: Илона Свиридова

В Киеве со 2 октября на 2,5 месяца ограничат движение на эстакаде Южного моста. Там продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что на эстакаде Южного моста продолжается ремонт опор с заменой деформационных швов.

"Со 2 октября начинает ремонт на проезжей части. В частности, в направлении левого берега. Продолжатся работы до середины декабря, за это время запланировано заменить 4-6 деформационных швов. Дорожники будут работать сразу на нескольких швах, чтобы быстрее закончить замену мостовых элементов", - говорится в сообщении.

Во время работ движение на эстакаде будет частично ограничено.

Напомним, ранее сообщалось, что центр Киева на этих выходных перекроют для транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЮжный мост