Центр Киева на выходных перекроют для транспорта: список улиц
Фото: центр Киева на выходных перекроют для транспорта (Виталий Носач/РБК-Украина )
В Киеве в центре 2 и 3 октября перекроют движение транспорта на ряде улиц. Причиной тому является массовое спортивное мероприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"2-3 октября в центре столицы состоится массовое спортивное мероприятие "Киев Новая почта полумарафон 2021/Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021", по маршруту которого предусмотрено ограничение транспортного движения", - говорится в сообщении.
По информации организаторов, движение перекроют 2 октября с 09:00 до 20:00 по маршруту: ул. Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с улицей Прорезной).
Кроме того, ограничат движение 3 октября с 06: 30 до 16: 00 на таких улицах:
- Крещатик, 36;
- Крещатик (от перекрестка с улицей Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади);
- Большая Васильковская (от Бессарабской площади до улицы Жилянской);
- Саксаганского (от улицы Шота Руставели до проспекта Победы);
- проспект Победы (от улицы Саксаганского до улицы Вячеслава Черновола);
- Жилянская (от улицы Большой Васильковской до улицы Шота Руставели);
- Шота Руставели;
- Рогнединская;
- Эспланадная (от улицы Рогнединской до улицы Бассейной);
- Бассейная (от улицы Эспланадной до улицы Крещатик);
- Бессарабская площадь;
- Прорезная (от улицы Крещатик до улицы Пушкинской);
- Пушкинская (от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого);
- Богдана Хмельницкого (от улицы Пушкинской до улицы Крещатик).
Фото: схема перекрытия улиц в Киеве 3 октября (kyivcity.gov.ua)