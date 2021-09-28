У Києві на 2,5 місяці обмежать рух Південним мостом

У Києві з 2 жовтня на 2,5 місяці обмежать рух на естакаді Південного мосту. Там тривають ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що на естакаді Південного мосту триває ремонт опор із заміною деформаційних швів.

"З 2 жовтня розпочинає ремонт на проїжджій частині. Зокрема, в напрямку лівого берега. Продовжаться роботи до середини грудня, за цей час заплановано замінити 4-6 деформаційних швів. Дорожники працюватимуть відразу на декількох швах, щоб швидше закінчити заміну мостових елементів", - йдеться в повідомленні.

Під час робіт рух на естакаді буде частково обмежено.