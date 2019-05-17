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В Киеве 19 мая изменится движение общественного транспорта

Новости » Общество    17.05.2019 - 15:20
В Киеве 19 мая изменится движение общественного транспорта
Иллюстративное фото (Синица Александр / УНИАН)

Изменения будут действовать 19 мая с 19:30 до 21:30

В Киеве в воскресенье, 19 мая, измениться движение общественного транспорта в связи с проведением мероприятий по случаю Дня Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Таким образом, 19 мая с 19:30 до 21:30 в связи с проведением мероприятий по случаю Дня Европы на Софийской площади с соответствующим запретом движения всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской), вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта.

До окончания мероприятий движение транспорта организуется следующим образом: 

  • троллейбусы маршрута № 6 - от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

  • троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 - соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

  • автобусы маршрута № 24 - от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого";

  • автобусы маршрута № 114 - на участках от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого".

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 18 мая в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Мариуполь" (Мариуполь), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена

Кроме того, с 7:00 17 мая до 09:00 18 мая в связи с ремонтными работами на улицах Вильямса и Максимовича будет частично ограничено движение транспорта.

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