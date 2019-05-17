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У Києві 19 травня зміниться рух громадського транспорту

Новини » Суспільство    17.05.2019 - 15:20
У Києві 19 травня зміниться рух громадського транспорту
Ілюстративне фото (Синиця Олександр / УНІАН)

Зміни будуть діяти 19 травня з 19:30 до 21:30

У Києві в неділю, 19 травня, зміниться рух громадського транспорту у зв'язку з проведенням заходів з нагоди Дня Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Таким чином, 19 травня з 19:30 до 21:30 у зв'язку з проведенням заходів з нагоди Дня Європи на Софійській площі з відповідною забороною руху всіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вул. Малій Житомирській і на вул. Володимирській (від перехрестя з вул. Рейтарській до перехрестя з вул. Великій Житомирській), вносяться зміни в роботу наземного громадського транспорту.

До закінчення заходів рух транспорту організовується наступним чином:

  • тролейбуси маршруту № 6 - від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська";

  • тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 - відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу;

  • автобуси маршруту № 24 - від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Площа Льва Толстого";

  • автобуси маршруту № 114 - на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського і від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Площа Льва Толстого"

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві 18 травня у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Маріуполь" (Маріуполь), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Крім того, з 7:00 17 травня до 09:00 18 травня у зв'язку з ремонтними роботами на вулицях Вільямса та Максимовича буде частково обмежено рух транспорту.

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