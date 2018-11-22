У Києві до 19 грудня буде обмежено рух на вул. Борщагівській

Ілюстративне фото (kiev.klichko.org)

Рух буде обмежено у зв’язку із реконструкцією каналізаційного колектору

У Києві до 19 грудня 2018 року буде обмежено рух на вул. Борщагівській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, рух буде обмежено від будинку № 2-6 до будинку №100 на вулиці Борщагівській у зв’язку із реконструкцією каналізаційного колектору, яка супроводжуватиметься зайняттям проїжджої частини та тротуару. Роботи виконуватиме "Київводоканал".

Як зазначається, реконструкція каналізаційного колектору триватиме у стислі терміни, "Київводоканал" гарантує своєчасне виконання будівельних робіт згідно графіка.

"Після завершення робіт до 19 грудня 2018 року "Київводоканал" зобов’язаний відновити покриття тротуарів і проїжджої частини на всю ширину та довжину у межах розриття, а також відновити технічні засоби регулювання дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі роботи з капітального ремонту деформаційного шва на Південному мосту завершать до 1 грудня. Наразі комунальники переходять до завершального етапу ремонту моста.