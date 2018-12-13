У Києві 14 грудня очікується ожеледиця

Ілюстративне фото (УНІАН)

КМДА закликає водіїв та пішоходів бути уважними

В Українському гідрометцентрі попереджають, що на дорогах столиці 14 грудня очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Так, управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Зокрема, водіям радять дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій; при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму; не забувати увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.

Крім того, закликають в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Пішоходам при цьому радять ходити не поспішаючи, злегка розслабити і трохи зігнути у колінах ноги, ступати на всю підошву; не тримати руки в кишенях; розмахувати руками в такт ходьби.

Крім того, закликають при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю швидко присісти - це найбільш реальний шанс утриматися на ногах; а якщо падіння не уникнути - напружити м’язи, згрупуватися, а доторкнувшись до землі перекотитись.

Також пішоходів просять бути уважними і на тротуарі, оскільки автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати.

У міськраді нагадують, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів та рекомендують обходити металеві кришки люків, оскільки, як правило, вони вкриті льодом.

Нагадаємо, вночі, 13 грудня, комунальна корпорація "Київавтодор" продовжила роботу з прибирання вулиць і доріг Києва. Зокрема, було залучено 363 одиниці снігоприбиральної техніки та 73 бригади ручного прибирання.

Станом на ранок 13 грудня у результаті снігопадів в Україні були знеструмлені 170 населених пунктів.

Додамо, раніше синоптики попередили про сніг і ожеледицю в Україні.