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В Киеве с 12 июня ограничат движение на проспекте Маяковского

НовостиОбщество    11.06.2018 - 14:35
Фото: Иллюстративное фото (Автоцентр)
Фото: Иллюстративное фото (Автоцентр)

Проезд будет ограничен ежедневно с 08:00 до 20:00

В Киеве, начиная с 12 июня, ежедневно с 08:00 до 20:00 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на проспекте Владимира Маяковского, на участке от улицы Константина Данькевича до улицы Милославской будет частично ограничено движение транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КК "Киевавтодор".

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что движение транспорта по проспекту Победы в Киеве частично ограничат с 08:00 до 23:00 9 июня и закроют с 23:00 9 июня до 06:00 10 июня.

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Теги публикации: Киев, дороги, ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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