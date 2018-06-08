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Рух транспорту проспектом Перемоги у Києві частково обмежать

НовиниСуспільство    08.06.2018 - 17:49
Ілюстративне фото (Автоцентр)
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Рух буде закрито з 23:00 9 червня до 06:00 10 червня

Рух транспорту проспектом Перемоги у Києві частково обмежать з 08:00 до 23:00 9 червня та закриють з 23:00 9 червня до 06:00 10 червня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на КК "Київавтодор".

"У зв’язку із реконструкцією транспортного вузла на перетині просп. Перемоги та вул. Данила Щербаківського буде обмежено рух транспорту низовою частиною просп. Перемоги", - йдеться у повідомленні.

Корпорація "Київавтодор" просить вибачити за тимчасові незручності та із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, у Києві завтра, 9 червня 2018 року, із 00:00 до 19:00 буде обмежено рух на вул. Хрещатик.

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Теги публікації: Київ, ограничение движения, перекрыто движение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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