Рух буде закрито з 23:00 9 червня до 06:00 10 червня

Рух транспорту проспектом Перемоги у Києві частково обмежать з 08:00 до 23:00 9 червня та закриють з 23:00 9 червня до 06:00 10 червня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на КК "Київавтодор".

"У зв’язку із реконструкцією транспортного вузла на перетині просп. Перемоги та вул. Данила Щербаківського буде обмежено рух транспорту низовою частиною просп. Перемоги", - йдеться у повідомленні.

Корпорація "Київавтодор" просить вибачити за тимчасові незручності та із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, у Києві завтра, 9 червня 2018 року, із 00:00 до 19:00 буде обмежено рух на вул. Хрещатик.