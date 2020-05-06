В Киеве за ночь может выпасть почти месячная норма осадков, - синоптики

В Киеве за ночь может выпасть почти месячная норма осадков, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

Так, наиболее интенсивные осадки прогнозируют с вечера 6 мая до утра 7 мая.

"После нескольких засушливых месяцев, май пришел с ливнями. Гидрометцентр предупреждает о сильных дождях 6 и 7 мая. Наиболее интенсивные осадки прогнозируют с вечера 6 мая до утра 7 мая. Менее чем за 12 часов возможно выпадение от 15 до 49 мм осадков, что почти равно месячной норме осадков", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на места, которые обычно подтапливаются, спецтехника и бригады выезжают заранее до начала осадков. В частности, уже сейчас работа началась возле станции метро "Левобережная".

Также РБК-Украина писало, что на западе страны объявили штормовое предупреждение из-за значительных снегопадов в Карпатах. Есть вероятность схождения лавин, в связи с чем советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине будет дождливой в ближайшие две недели. Будет заливать всю страну, но сильнейший удар возьмет на себя запад - здесь ожидаются мощные ливни.