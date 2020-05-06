У Києві за ніч може випасти майже місячна норма опадів, - синоптики

У Києві за ніч може випасти майже місячна норма опадів, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київавтодору".

Так, найбільш інтенсивні опади прогнозують з вечора 6 травня до ранку 7 травня.

"Після кількох посушливих місяців, травень прийшов зі зливами. Гідрометцентр попереджає про сильні дощі 6 і 7 травня. Найбільш інтенсивні опади прогнозують з вечора 6 травня до ранку 7 травня. Менш ніж за 12 годин можливе випадання від 15 до 49 мм опадів, що майже дорівнює місячній нормі опадів", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що на місця, які зазвичай підтоплюються, спецтехніка та бригади виїжджають заздалегідь до початку опадів. Зокрема, вже зараз робота розпочалася біля станції метро "Лівобережна".

Також РБК-Україна писало, що на заході країни оголосили штормове попередження через значних снігопадів в Карпатах. Є ймовірність сходження лавин, у зв'язку з чим радять утриматися від походів на високогір'я.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що погода в Україні буде дощовою у найближчі два тижні. Буде заливати всю країну, але найсильніший удар візьме на себе захід - тут очікуються потужні зливи.