У Києві до 11 червня утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Киян закликають максимально обережно поводитися із вогнем

У Києві до 11 червня 2018 року утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"У Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається із 9 до 11 червня", - йдеться у повідомленні.

Киян закликають максимально обережно поводитися із вогнем, особливо у лісопаркових зонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 9-11 червня 2018 року.