Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві до 11 червня утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки

НовиниСуспільство    08.06.2018 - 13:30
Ілюстративне фото (webscreenshot/youtube/AFP news agency)
Ілюстративне фото (webscreenshot/youtube/AFP news agency)

Киян закликають максимально обережно поводитися із вогнем

У Києві до 11 червня 2018 року утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"У Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримається із 9 до 11 червня", - йдеться у повідомленні.

Киян закликають максимально обережно поводитися із вогнем, особливо у лісопаркових зонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 9-11 червня 2018 року. 

У Києві завтра буде обмежено рух на Хрещатику Під Києвом за організацію пташиного могильника затримали власників агрохолдингу
Теги публікації: Київ, КМДА, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся