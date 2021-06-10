В Киеве 11 и 12 июня транспорт будет курсировать по-другому: схема движения

В Киеве 11 и 12 июня с 18:30 ориентировочно до 23:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут курсировать по измененному маршруту. Изменения ввели из-за проведения в столице фестиваля "Французская весна в Украине".
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"11 и 12 июня с 18:30 ориентировочно до 23:00 будут изменены маршруты троллейбусов №№ 6, 16, 18. Как сообщает КП "Киевпастранс", это связано с проведением фестиваля "Французская весна в Украине" на Софийской площади", - говорится в сообщении.
Также 11-12 июня с 16:00 до 23:00 предусмотрено ограничение движения транспорта на Софийской площади, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в Рыльском переулке.
Напомним, в Киеве 11-12 июня на Софийской площади под открытым небом состоится 17-ый ежегодный национальный фестиваль "Французская весна в Украине". В связи с этим движение по некоторым улицам в центре столицы будет ограничено.
Отметим также, что 2 июня в Киеве остановили движение скоростного трамвая на Борщаговской линии. Ожидается, что трамваи не будут ходить до ж/д вокзала до 15 августа.