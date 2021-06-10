У Києві 11 та 12 червня транспорт курсуватиме по-іншому: схема руху

У Києві 11 та 12 червня з 18:30 орієнтовно до 23:00 тролейбуси №№ 6, 16, 18 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Зміни запровадили через проведення у столиці фестивалю " Французька весна в Україні".
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
"11 та 12 червня з 18:30 орієнтовно до 23:00 буде змінено маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18. Як повідомляє КП "Київпастранс", це пов’язано із проведенням фестивалю "Французька весна в Україні" на Софійській площі", - йдеться в повідомленні.
Також 11-12 червня з 16:00 до 23:00 передбачено обмеження руху транспорту на Софійській площі, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та в Рильському провулку.
Нагадаємо, у Києві 11-12 червня на Софійській площі просто неба відбудеться 17-ий щорічний національний фестиваль "Французька весна в Україні". У зв'язку із цим рух деякими вулицями в центрі столиці буде обмежено.
Зазначимо також, що 2 червня в Києві зупинили рух швидкісного трамвая на Борщагівській лінії. Очікується, що трамваї не будуть ходити до залізничного вокзалу до 15 серпня.