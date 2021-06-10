У Києві 11 та 12 червня транспорт курсуватиме по-іншому: схема руху

У Києві 11 та 12 червня з 18:30 орієнтовно до 23:00 тролейбуси №№ 6, 16, 18 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Зміни запровадили через проведення у столиці фестивалю " Французька весна в Україні".

"11 та 12 червня з 18:30 орієнтовно до 23:00 буде змінено маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18. Як повідомляє КП "Київпастранс", це пов’язано із проведенням фестивалю "Французька весна в Україні" на Софійській площі", - йдеться в повідомленні.

Як їздитимуть тролейбуси в Києві ввечері 11 та 12 травня

тролейбус № 6 - від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

тролейбуси №№ 16, 18 відповідно - від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Фото: kyivcity.gov.ua

Також 11-12 червня з 16:00 до 23:00 передбачено обмеження руху транспорту на Софійській площі, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та в Рильському провулку.