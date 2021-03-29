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У Києві з 1 квітня скасують обмеження швидкості до 50 км/год на 7 вулицях

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 09:37
У Києві з 1 квітня скасують обмеження швидкості до 50 км/год на 7 вулицях Фото: швидкість руху буде дозволена до 80 км/год (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві з 1 квітня скасують обмеження швидкості руху транспорту до 50 км/год на семи вулицях столиці. На цих ділянках доріг тепер буде дозволена швидкість до 80 км/год.

Про це ще в листопаді 2020 року повідомляв Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Так, обмеження будуть зняті на таких вулицях:

  • вул. Шухевича (від Північного мосту до вул. Бальзака);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • вул. Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка до Південного мосту);
  • вул. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Обмеження вводились з метою зменшення ризиків втрати керування автомобілем на слизькій дорозі.

Нагадаємо, в березні в Україні посилили штрафи для водіїв за п'яне водіння.

Також повідомлялося, що в Україні значно зросли штрафи за порушення ПДР для водіїв і пішоходів.

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