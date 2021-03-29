У Києві з 1 квітня скасують обмеження швидкості до 50 км/год на 7 вулицях
Фото: швидкість руху буде дозволена до 80 км/год (РБК-Україна/Віталій Носач)
У Києві з 1 квітня скасують обмеження швидкості руху транспорту до 50 км/год на семи вулицях столиці. На цих ділянках доріг тепер буде дозволена швидкість до 80 км/год.
Про це ще в листопаді 2020 року повідомляв Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
Так, обмеження будуть зняті на таких вулицях:
- вул. Шухевича (від Північного мосту до вул. Бальзака);
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка до Південного мосту);
- вул. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).
Обмеження вводились з метою зменшення ризиків втрати керування автомобілем на слизькій дорозі.
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