В Киеве с 08:00 заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт

Сегодня, 28 февраля, в Киеве в 8:00 заканчивается усиленный комендантский час. Начнут работать продуктовые магазины и коммунальный транспорт. При этом метрополитен будет курсировать гораздо реже, чем обычно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал КГГА.

Жителей столицы все же просят не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

Эта ночь прошла спокойно, было несколько столкновений и боев с диверсионно-разведывательными группами, но Киев больше готовился к обороне.

"Поэтому, после 08:00 вы выйдете в город, увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, которые появились на улицах Киева", - говорится в сообщении.

В КГГА также отметили, что в столице продолжаются уличные сражения практически в каждом районе города. Поэтому людей просят выходить только в случае крайней необходимости - когда нужно купить продукты или лекарства.

"Призываем объединять усилия и помогать друг другу: спросить у соседей, нужна ли помощь, особенно когда это касается пожилых людей или семей, чьи родственники защищают Украину. Присматривать за квартирами выехавших из города соседей, чтобы не допускать мародерства", - добавили в КГГА.

Отметим, что комендантский час в столице не отменен. С 28 февраля он продлится с 22:00 до 7:00.