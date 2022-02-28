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У Києві з 08:00 запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт

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Київ, Понеділок 28 лютого 2022 08:00
У Києві з 08:00 запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт Фото: у Києві закінчується посилена комендантська година (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 28 лютого, в Києві о 8:00 закінчується посилена комендантська година. Почнуть працювати продуктові магазини і комунальний транспорт. При цьому метрополітен курсуватиме набагато рідше, ніж зазвичай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал КМДА.

Жителів столиці все ж просять не виходити на вулицю і не пересуватися по місту без необхідності.

Ця ніч пройшла спокійно, було кілька зіткнень і боїв з диверсійно-розвідувальними групами, але Київ більше готувався до оборони.

"Тому, після 08:00 ви вийдете в місто, побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з'явилися на вулицях Києва", - йдеться в повідомленні.

У КМДА також зазначили, що в столиці тривають вуличні битви практично в кожному районі міста. Тому людей просять виходити тільки в разі крайньої необхідності - коли потрібно купити продукти або ліки.

"Закликаємо об'єднувати зусилля і допомагати один одному: запитати у сусідів, чи потрібна допомога, особливо коли це стосується літніх людей або сімей, чиї родичі захищають Україну. Доглядати за квартирами сусідів, які виїхали з міста, щоб не допускати мародерства", - додали в КМДА.

Зазначимо, що комендантська година в столиці не скасована. З 28 лютого вона триватиме з 22:00 до 7:00.

Нагадаємо, українцям розповіли, як чинити опір колонам ворога.

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Київ Комендантська година
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