ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В "Киевавтодор" пришли с обысками. Подозревают в хищении госсредств

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 18:05
В "Киевавтодор" пришли с обысками. Подозревают в хищении госсредств Фото: в "Киевавтодор" пришли с обысками (фото facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранители пришли с обысками в "Киевавтодор". Корпорацию подозревают в завладении бюджетными кошами, которые были выделены на закупку уборочных машин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Согласно данным следствия, в 2020 году "Киевавтодор" заключил договор на закупку и поставку 12 уборочных машин. Общая сумма договора составила 32 млн грн, то есть 2,6 млн грн за единицу. В то же время транспортные средства были задекларированы со стоимостью 1,2 млн грн за единицу, что может свидетельствовать о хищении средств городского бюджета.

"08 декабря 2021 года на основании постановлений суда в офисных помещениях Коммунальной корпорации "Киевавтодор" и фирмы-поставщика, а также по местам проживания фигурантов производства начаты обыски с целью отыскания и изъятия первичных финансовых документов относительно осуществленных закупок и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения", - пишет пресс-служба.

В соответствии с ч. 5 ст. 191 УК Украины, лицам причастным к хищению средств грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.

Фото: в "Киевавтодор" пришли с обысками (фото facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Зеленский рассчитывает, что ТКГ решит три важных вопроса
Зеленский рассчитывает, что ТКГ решит три важных вопроса
DAILY
Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины