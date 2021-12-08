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До "Київавтодору" прийшли з обшуками. Підозрюють у розкраданні держкоштів

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Середа 08 грудня 2021 18:05
До "Київавтодору" прийшли з обшуками. Підозрюють у розкраданні держкоштів Фото: до "Київавтодору" прийшли з обшуками (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці прийшли з обшуками до "Київавтодор". Корпорацію підозрюють у заволодінні бюджетними кошами, що були виділені на закупівлю прибиральних машин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Згідно з даними слідства, у 2020 році "Київавтодор" уклав договір на закупівлю й поставку 12 прибиральних машин. Загальна сума договору становила 32 млн грн, тобто 2,6 млн грн за одиницю. Водночас транспорті засоби були задекларовані з вартістю 1,2 млн грн за одиницю, що може свідчити про розкрадання коштів міського бюджету.

"08 грудня 2021 року на підставі ухвал суду в офісних приміщеннях Комунальній корпорації "Київавтодор" та фірми-постачальника, а також за місцями проживання фігурантів провадження розпочато обшуки з метою відшукання та вилучення первинних фінансових документів щодо здійснених закупівель та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення", - пише пресслужба.

Відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України, особам причетним до розкрадання коштів загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років.

Фото: до "Київавтодору" прийшли з обшуками (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

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