"Киевавтодор" предупреждает водителей об ухудшении погодных условий 8-9 декабря

Иллюстративное фото (пресс-служба КГГА)

8-9 декабря в Киеве ожидается снег и гололедица на дорогах

КК "Киевавтодор" призывает водителей быть осторожными в связи с ухудшением погодных условий 8-9 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, по данным синоптиков, в субботу и воскресенье, 8-9 декабря, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, в частности, снег и гололедица на дорогах.

"Коммунальная корпорация обращается ко всем водителям быть внимательными и осторожными на дорогах. В условиях осложнения погодных условий призываем водителей соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, пешеходам рекомендуют осторожно двигаться по тротуарам и переходить дорогу только в установленных для этого местах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 8 декабря 2018 года, ожидается снег с переходом в дождь и гололедица.

Также сообщалось, что в Карпатах в период с 7 по 10 декабря сохранится снеголавинная опасность. В частности, синоптики предупреждают о вероятности схода лавин в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.