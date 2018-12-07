"Київавтодор" попереджає водіїв про погіршення погодних умов 8-9 грудня

Ілюстративне фото (прес-служба КМДА)

8-9 грудня у Києві очікується сніг та ожеледиця на дорогах

КК "Київавтодор" закликає водіїв бути обережними у зв’язку погіршенням погодних умов 8-9 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, за даними синоптиків, у суботу та неділю, 8-9 грудня, у Києві очікується погіршення погодних умов, зокрема, сніг та ожеледиця на дорогах.

"Комунальна корпорація звертається до всіх водіїв бути уважними та обережними на дорогах. В умовах ускладнення погодних умов закликаємо водіїв дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі техніки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, пішоходам рекомендують обережно рухатись тротуарами та переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві завтра, 8 грудня 2018 року, очікується сніг із переходом у дощ та ожеледиця.

Також повідомлялося, що у Карпатах у період з 7 по 10 грудня утримається снiголавинна небезпека. Зокрема, синоптики попереджають про ймовірність сходження лавин у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.