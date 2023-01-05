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В Киев идут морозы: температура упадет ниже 10 градусов

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Украина, Четверг 05 января 2023 11:40
В Киев идут морозы: температура упадет ниже 10 градусов Фото: в Киеве ожидаются морозы до 10 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ночь на пятницу, 6 января, синоптики прогнозируют в Киеве дождь с переходом в мокрый снег. Ночью температура опустится до 1 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отметили в пресс-службе, снег ожидается и утром пятницы. Ночью же в субботу прогнозируют до 11 градусов мороза.

"Морозным будет и воскресенье. В течение дня ожидают 6 градусов мороза, ночью – до 10 градусов мороза", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение 5 января в столице ожидаются дожди, поэтому гидрослужбы "Киевавтодора" начали дежурство. "Также специалисты мониторят места вероятных подтоплений. Еще за несколько дней до прогнозируемых осадков работники гидрослужб начали очищать решетки и дождеприемные колодцы", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале января в Киеве наблюдалась теплая погода. За три дня было обновлено девять температурных рекордов.

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