До Києва з візитом прибув спікер парламенту Литви

До Києва прибув спікер Сеймасу Литви Саулюс Скверняліс. Обговорив подальшу підтримку Вільнюса з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Стефанчука.

Стефанчук відзначив, що Скверняліс запевнив у тому, що Вільнюс й надалі залишатиметься адвокатом України на міжнародній арені, а Російська Федерація (РФ) понесе покарання за розв'язану повномасштабну війну.

"Почув запевнення від колеги, що Литва залишається стратегічним партнером України у боротьбі за суверенітет і незалежність, надалі виділятиме на підтримку 0,25% свого ВВП, а також у нашому євроінтеграційному курсі", - додав голова Верховної Ради.

За словами Стефанчука, під час зустрічі були порушені питання:

Підтримка України з боку Литви

Литва стала однією з найбільш активних країн у підтримці України під час повномасштабного вторгнення Росії. Вільнюс надав значну військову допомогу, включаючи озброєння, боєприпаси, техніку та тренування українських військових. Литва також підтримувала санкції проти Росії й надала притулок тисячам українських біженців.

Як відзначав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, Вільнюс розгляне питання введення західних військових до України, якщо Київ попросить про це західні країни.

Також нещодавно голова Міністерства оборони Литви Довіле Шакалієне анонсувала передачу 4500 безпілотників для України.

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