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В Киев с визитом прибыл спикер парламента Литвы

Понедельник 20 января 2025 16:05
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В Киев с визитом прибыл спикер парламента Литвы Фото: Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады Украины и Саулюс Сквернялис, спикер Сеймаса Литвы (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Сергей Пышкин

В Киев прибыл спикер Сеймаса Литвы Саулюс Сквернялис. Обсудил дальнейшую поддержку Вильнюса с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Стефанчука.

По словам Стефанчука, во время встречи были затронуты вопросы:

  • дальнейшего межпарламентского сотрудничества;
  • поддержки Литвой формулы мира и плана победы Украины;
  • усиления санкций против России, а также использования замороженных активов страны-террориста для восстановления Украины.

"Услышал заверения от коллеги, что Литва остается стратегическим партнером Украины в борьбе за суверенитет и независимость, в дальнейшем будет выделять на поддержку 0,25% своего ВВП, а также в нашем евроинтеграционном курсе", - добавил глава Верховной Рады.

Фото: Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады Украины и Саулюс Сквернялис, спикер Сеймаса Литвы (facebook.com/stefanchuk.official)

Стефанчук отметил, что Сквернялис заверил в том, что Вильнюс и в дальнейшем будет оставаться адвокатом Украины на международной арене, а Российская Федерация (РФ) понесет наказание за развязанную полномасштабную войну.

Поддержка Украины со стороны Литвы

Литва стала одной из наиболее активных стран в поддержке Украины во время полномасштабного вторжения России. Вильнюс предоставил значительную военную помощь, включая вооружение, боеприпасы, технику и тренировки украинских военных. Литва также поддерживала санкции против России и предоставила убежище тысячам украинских беженцев.

Как отмечал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, Вильнюс рассмотрит вопрос введения западных военных в Украину, если Киев попросит об этом западные страны.

Также недавно глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене анонсировала передачу 4500 беспилотников для Украины.

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Литва Руслан Стефанчук
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