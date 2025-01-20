В Киев с визитом прибыл спикер парламента Литвы

В Киев прибыл спикер Сеймаса Литвы Саулюс Сквернялис. Обсудил дальнейшую поддержку Вильнюса с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Стефанчука.

По словам Стефанчука, во время встречи были затронуты вопросы: дальнейшего межпарламентского сотрудничества;

поддержки Литвой формулы мира и плана победы Украины;

усиления санкций против России, а также использования замороженных активов страны-террориста для восстановления Украины. "Услышал заверения от коллеги, что Литва остается стратегическим партнером Украины в борьбе за суверенитет и независимость, в дальнейшем будет выделять на поддержку 0,25% своего ВВП, а также в нашем евроинтеграционном курсе", - добавил глава Верховной Рады. Фото: Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады Украины и Саулюс Сквернялис, спикер Сеймаса Литвы (facebook.com/stefanchuk.official) Стефанчук отметил, что Сквернялис заверил в том, что Вильнюс и в дальнейшем будет оставаться адвокатом Украины на международной арене, а Российская Федерация (РФ) понесет наказание за развязанную полномасштабную войну.