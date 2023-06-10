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До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Канади Трюдо, - ЗМІ

Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо й віцепрем'єр-міністр Канади Христя Фріланд прибули з неанонсованим візитом до Києва.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на CBC.

Варто додати, що офіційного підтвердження візиту прем'єр-міністра поки що немає.

Як пише видання, Трюдо прибув до Києва на тлі того, як українські військові посилили свій довгоочікуваний контрнаступ, щоб витіснити російську армію з окупованих східних і південних регіонів країни. Зокрема, прем'єр прибуває в Україні разом із віцепрем'єр-міністром Христею Фріланд.

"Поїздка Трюдо в Україну була запланована в умовах суворої секретності. Він покинув Оттаву, оскільки політична криза, пов'язана з імовірним іноземним втручанням Китаю в останні два федеральні вибори, набула драматичного розмаху після раптової відставки спеціального доповідача і колишнього генерал-губернатора Девіда Джонстона", - пише видання.

В Києві Трюдо розпочав свій візит з покладання вінків до Стіни пам'яті загиблих за Україну.

Фото: до Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Канади Трюдо (t.me/KyivOnline_UA)

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