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В Киев с визитом прибыл премьер-министр Канады Трюдо, - СМИ

Фото: Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Киев Онлайн".

Стоит добавить, что официального подтверждения визита премьер-министра пока нет.

Фото: в Киев с визитом прибыл премьер-министр Канады Трюдо (t.me/KyivOnline_UA)

Как пишет издание, Трюдо прибыл в Киев на фоне того, как украинские военные усилили свое долгожданное контрнаступление, чтобы вытеснить российскую армию из оккупированных восточных и южных регионов страны. В частности, премьер прибывает в Украину вместе с вице-премьер-министром Христей Фриланд.

"Поездка Трюдо в Украину была запланирована в условиях строгой секретности. Он покинул Оттаву, поскольку политический кризис, связанный с вероятным иностранным вмешательством Китая в последние два федеральные выборы, приобрел драматический размах после внезапной отставки специального докладчика и бывшего генерал-губернатора Дэвида Джонстона", - пишет издание.

В Киеве Трюдо начал свой визит с возложения венков к Стене памяти погибших за Украину.

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