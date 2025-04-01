До Києва з візитом прибули голови МЗС Литви та Німеччини

До Києва, сьогодні, 1 квітня, прибули голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Анналена Бербок та її латвійський колега Кястусіс Будріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Будріса.

"Прибув до вільного Києва, щоб висловити непохитну підтримку Литви хороброму українському народу. Ми будемо й надалі стояти поруч із вами у вашій боротьбі за свободу та суверенітет. Литва підтримує сильну, стійку і процвітаючу Україну в ЄС. Разом до перемоги", - написав міністр.

Окрім того, до Києва прибула й голова МЗС Німеччини Бербок. Як повідомляє Bild, її зустрів український колега Андрій Сибіга. Зазначається, що це її одинадцятий візит до України й, ймовірно, останній на цій посаді.

На місці Бербок оголосила про подальшу фінансову підтримку. Берлін надасть Києву "ще 130 млн євро (140 млн доларів, - ред.) у вигляді гуманітарної допомоги та стабілізаційних фондів сьогодні".

"У зв'язку з глухим кутом у відносинах між США і Росією, абсолютно необхідно, щоб ми показали, що ми стоїмо поруч з Україною і підтримуємо її зараз більше, ніж будь-коли раніше", - заявила вона.

Підтримка України з боку Литви та Німеччини

Підтримка України з боку Литви та Німеччини під час війни є значною, але відрізняється за масштабом і підходом. Литва з перших днів конфлікту активно допомагає Україні, надаючи військову техніку, боєприпаси, гуманітарну допомогу та дипломатичну підтримку. Німеччина, хоч певний час й зазнавала критики за повільність у постачанні зброї, згодом стала одним із головних постачальників важкого озброєння, включаючи танки Leopard 2, системи ППО IRIS-T та Patriot.

Як заявляла раніше Бербок, протягом 2025 року Німеччина надасть Києву додаткові три мільярди євро (3,24 млрд доларів).