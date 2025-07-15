До Києва з візитом прибула прем'єр-міністр Латвії

Допомога Україні з боку Латвії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Латвія активно підтримує Україну як у військовій, так і гуманітарній сферах. Рига надала значну військову допомогу, зокрема озброєння, техніку, боєприпаси, а також тренувальні програми для українських військових.

Крім військової підтримки, Латвія приймає українських біженців, надає гуманітарну допомогу Латвійські урядовці виступають за притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини та лобіюють інтереси України на міжнародних майданчиках.

На початку липня стало відомо, що латвійський уряд підтримав передачу Україні 42 бронетранспортерів Patria.

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