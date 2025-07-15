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В Киев с визитом прибыла премьер-министр Латвии

Фото: Эвика Силиня, премьер-министр Латвии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киев, по приглашению президента Владимира Зеленского, прибыла глава латвийского правительства Эвика Силиния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра Латвии.

Как рассказала Силиня, во время визитку в Украину, она:

  • примет участие в церемонии по случаю годовщины украинской государственности;
  • встретится с украинскими высокопоставленными чиновниками.

Фото: в Киев с визитом прибыла премьер-министр Латвии (x.com/EvikaSilina)

"Латвия была, есть и будет с Украиной, пока не будет достигнут справедливый и длительный мир", - добавила она.

 

Помощь Украине со стороны Латвии

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Латвия активно поддерживает Украину как в военной, так и гуманитарной сферах. Рига предоставила значительную военную помощь, в частности вооружение, технику, боеприпасы, а также тренировочные программы для украинских военных.

Кроме военной поддержки, Латвия принимает украинских беженцев, оказывает гуманитарную помощь Латвийские чиновники выступают за привлечение РФ к ответственности за военные преступления и лоббируют интересы Украины на международных площадках.

В начале июля стало известно, что латвийское правительство поддержало передачу Украине 42 бронетранспортеров Patria.

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Латвия