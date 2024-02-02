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До Києва з візитом прибула голова МЗС Канади Мелані Жолі

Фото: Мелані Жолі, голова Міністерства закордонних справ Канади (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До Києва з візитом прибула голова Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою обговорили санкції проти Росії, озброєння для України й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Під час пресконференції міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постійно перебуває на зв'язку в телефонному режимі з канадською колегою. Зокрема він привітав те, що Мелоні особисто з першого дня повномасштабної війни була поруч й допомагала розв'язувати проблеми, з якими стикалась Україна. 

Про що говорили 

За словами Кулеби, вони обговорили політику, економіку, доповнення угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, а також заморожені активи Росії. Також порушили питання: 

  • санкцій проти Росії; 
  • реалізації української Формули миру, де Канада співголовує у 4 пункті - звільнення полонених та депортованих осіб.

"Хочу відзначити особливу роль, яку Мелані й Канада відіграють у справі повернення українських дітей, викрадених Росією. Особиста відданість Жолі та Канади у цьому питанні - яскравий приклад лідерства у захисті прав людини", - відзначив Кулеба. 

Як відзначив Кулеба, механізм, який запропонувала Канада для вирішення вищезгаданого питання, є дієвим, у зв'язку з чим Україна розраховує на те, що інші країни будуть активно брати участь у зусиллях повернення українських дітей. 

Також сторони обговорили й озброєння України. 

"Продовжуємо працювати над посиленням систем ППО та іншої зброї, якою нам може допомогти Канада", - відзначив Кулеба. 

Коаліція з повернення українських дітей 

За словами Жолі, 2 лютого Канада й Україна започаткують коаліцію з повернення українських дітей. Оттава говоритиме про це питання з іншими країнами, серед яких Мексика, Бразилія, Південна Африка й Катар. 

"І звідти будемо певним чином інформувати хто ці діти. Переконувати держави, щоб вони об'єднувались в цьому питанні й будемо працювати із тими державами, які мають прямі відносини з РФ, щоб певним чином сприяти, аби діти верталися додому. Кожна дитина, яка вертається додому - це перемога", - зауважила Жолі. 

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Як розповідав уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець, Україні загалом вдалось повернути 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

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