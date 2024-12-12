До Києва з візитом прибула голова Міністерства розвитку Німеччини

Як пише видання, Шульце прибула до Києва "щоб особисто передати частину допомоги населенню України від Німеччини". Насамперед допомога стосується відновлення енергетичної інфраструктури країни.

За словами Шульце, Російська Федерація (РФ) націлена проти енергетичної системи України, щоб залишити українців "в холоді, в темряві", у зв'язку з чим Берлін знайшов додаткові кошти для допомоги у відновленні електро- і теплопостачання.

Зазначається, що це вже четвертий візит голови Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Ситуація зі світлом в Україні

Українська енергосистема наразі відновлюється від одинадцяти масованих обстрілів російських терористів, що були здійснені від початку поточного року. Через удари зберігається значний дефіцит потужності, у зв'язку з чим для побутових споживачів запроваджуються погодинні відключення світла.

За словами голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка, Росія продовжує готувати ресурси для нових обстрілів України.