До Києва з візитом прибула голова Агентства з міжнародного розвитку

До Києва прибула глава Агентства з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер. Вона зустрінеться з партнерами з боку влади, журналістами, аграріями, молодими підприємцями, енергетиками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посольства США в Україні.

"Щойно приїхала до Києва. В цей критичний момент для українського народу, який захищає свою свободу від жорстоких нападів, визволяє окуповані землі, готується до зими, зміцнює демократичні інститути та верховенство права. USAID зараз і завжди з Україною", - процитувала Павер пресслужба посольства.

Як відзначає пресслужба USAID, Павер має на меті допомогти українцям ще дієвіше забезпечувати життя під час розв’язаної Росією війни.