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До Києва з візитом прибула голова Агентства з міжнародного розвитку

Фото: до Києва з візитом прибула голова Агентства з міжнародного розвитку (twitter.com/USAIDUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

До Києва прибула глава Агентства з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер. Вона зустрінеться з партнерами з боку влади, журналістами, аграріями, молодими підприємцями, енергетиками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посольства США в Україні.

"Щойно приїхала до Києва. В цей критичний момент для українського народу, який захищає свою свободу від жорстоких нападів, визволяє окуповані землі, готується до зими, зміцнює демократичні інститути та верховенство права. USAID зараз і завжди з Україною", - процитувала Павер пресслужба посольства.

Як відзначає пресслужба USAID, Павер має на меті допомогти українцям ще дієвіше забезпечувати життя під час розв’язаної Росією війни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в вересні до Києва з неанонсованим візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Київ