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В Киев с визитом прибыла глава Агентства по международному развитию

Фото: в Киев с визитом прибыла глава Агентства по международному развитию (twitter.com/USAIDUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

В Киев прибыла глава Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Павер. Она встретится с партнерами со стороны властей, журналистами, аграриями, молодыми предпринимателями, энергетиками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посольства США в Украине.

"Только что приехала в Киев. В этот критический момент для украинского народа, который защищает свою свободу от жестоких нападений, освобождает оккупированные земли, готовится к зиме, укрепляет демократические институты и верховенство права. USAID сейчас и всегда с Украиной", - процитировала Павер пресс-служба посольства.

Как отмечает пресс-служба USAID, Павер стремится помочь украинцам еще более действенно обеспечивать жизнь во время развязанной Россией войны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в сентябре в Киев с неанонсированным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Киев