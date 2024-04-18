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До Києва приїхав міністр економіки Німеччини

Фото: Роберт Габек (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек прибув із візитом до столиці України Київ. Його супроводжує бізнес-делегація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

У центрі уваги поїздки - нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, надзвичайну допомогу, зміцнення української економіки та економічні відносини з Німеччиною.

Під час свого візиту міністр економіки також хоче підготувати конференцію щодо відновлення України у Берліні у червні.

Після прибуття Габек до Києва заявив, що візит відбувся у той момент, коли Україна потребує будь-якої підтримки у боротьбі за свободу. "Україна бореться за своє самовизначення, за свою територіальну цілісність проти агресії Путіна, але вона також виборює цінності, які об'єднують і визначають Європу", - сказав він.

Габек заявив, що Німеччина продовжуватиме допомагати Україні відновлювати пошкоджену російськими ударами інфраструктуру. "Українці мене в минулий візит вразили тим, як вони вміють імпровізувати та швидко ремонтувати свою інфраструктуру знову і знову", - заявив він.

Габек хоче зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським, віце-прем'єром та міністром економіки Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенком. Потім Габек вирушить до Молдови.

Раніше Bloomberg повідомляло, що Роберт Хабек із партії "Зелених", міністр економіки та віце-канцлер, підтримує відправку ракет Taurus в Україну і роздратований одностороннім рішенням Шольца не відправляти ракети.

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