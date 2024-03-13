Партнери Шольця по коаліції закликають його передати ракети Taurus Україні, - Bloomberg

Партнери Олафа Шольца по урядовій коаліції підштовхують канцлера Німеччини відмовитися від своєї протидії передачі крилатих ракет великої дальності Taurus Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Bloomberg .

Як зазначає видання, у той час як російські війська, що вторглися, прагнуть закріпити свою перевагу у військах і техніці, "Зелені" і "Вільні демократи" закликають Шольца відправити зброю, яка використовується для точних ударів по захищеним цілям, таким як бункери, і має дальність дії. понад 500 кілометрів

Канцлер виправдовує свій опір, який широко підтримує його соціал-демократи, стверджуючи, що німецький персонал має бути розміщений в Україні, щоб допомогти керувати системою наведення, що потенційно зробить Німеччину безпосереднім учасником війни. Він також стурбований тим, що Taurus може бути використаний проти цілей усередині Росії, включаючи Москву. Опитування свідчать, що його підтримує більшість німців.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер, лідер "Вільних демократів", не згоден з виправданням Шольца і все ще сподівається, що він змінить свою думку, заявило джерело, знайоме з його думкою.

Лінднер послався на технічні зміни, спрямовані на зменшення дальності дії ракет та запобігання їх використанню проти території Росії, сказало джерело.

Роберт Хабек із партії "Зелених", міністр економіки та віце-канцлер, також симпатизує законодавцям, які підтримують відправку Taurus, і роздратований одностороннім рішенням Шольца, сказало інше джерело, знайоме з його поглядами.

Ракети для України

На Шольца вже майже рік чинять тиск, щоб він погодився на запит України на ракети. Натомість він заявляє, що Німеччина була одним із найщедріших прихильників уряду в Києві, пообіцявши військову допомогу на суму близько 30 млрд доларів.

"Ми мобілізували все, щоб Україна отримала від нас необхідну підтримку – боєприпаси, артилерію, танки, ППО різних видів", – заявив Шольц журналістам у понеділок у Берліні.

Звертаючись до проблеми Taurus, він сказав, що його робота як канцлера - "бути точним і не викликати будь-яких очікувань, що вводять в оману".

Ракети виробляються компанією Taurus Systems GmbH, спільним підприємством MBDA Deutschland GmbH та шведською Saab Dynamics AB.

Далекобійні ракети для України

Раніше Великобританія та Франція надали Україні далекобійні ракети Storm Shadow та Scalp. Також відомо, що США передали Києву ракети з дальністю дії до 165 км. Йдеться про далекобійні ракети ATACMS.

Наразі тривають дискусії про передачу Україні німецьких ракет Taurus, здатних знищувати цілі на відстані до 500 км. Берлін поки виступає проти, але Україна та союзники закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца ухвалити рішення.

Докладніше про те, чи отримає Україна німецькі далекобійні ракети, читайте у матеріалі РБК-Україна.