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В Киев приехал министр экономики Германии

Фото: Роберт Хабек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министр экономики Германии Роберт Хабек прибыл с визитом в столицу Украины Киев. Его сопровождает бизнес-делегация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

В центре внимания поездки - недавние атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру, чрезвычайная помощь, укрепление украинской экономики и экономические отношения с Германией.

Во время своего визита министр экономики также хочет подготовить конференцию по восстановлению Украины в Берлине в июне.

По прибытии Хабек в Киев заявил, что визит состоялся в тот момент, когда Украина нуждается в любой поддержке в борьбе за свободу. "Украина борется за свое самоопределение, за свою территориальную целостность против агрессии Путина, но она также борется за ценности, которые объединяют и определяют Европу", - сказал он.

Хабек заявил, что Германия будет продолжать помогать Украине восстанавливать поврежденную российскими ударами инфраструктуру. "Украинцы меня в прошлый визит впечатлили тем, как они умеют импровизировать и быстро ремонтировать свою инфраструктуру вновь и вновь", - заявил он.

Хабек хочет встретиться в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, вице-премьером и министром экономики Юлией Свириденко и министром энергетики Германом Галущенко. Затем Хабек отправится в Молдову.

Ранее Bloomberg сообщало, что Роберт Хабек из партии "Зеленых", министр экономики и вице-канцлер, поддерживает отправку ракет Taurus в Украину и раздражен односторонним решением Шольца не отправлять ракеты.

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Владимир Зеленский