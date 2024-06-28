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Польща на саміті у Вашингтоні оголосить про готовність навчального центру Україна-НАТО

П'ятниця 28 червня 2024 11:12
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Польща на саміті у Вашингтоні оголосить про готовність навчального центру Україна-НАТО Фото: віце-прем'єр Польщі Владислав Косиняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Польща оголосить про оперативну готовність навчального центру НАТО-Україна. Північноатлантичний альянс відіграватиме активнішу роль у координації допомоги Україні.

Про це заявив віце-прем'єр Польщі Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За його словами, це перша реальна одиниця такого роду.

Про створення центру в Польщі було оголошено в лютому. Він має займатися, зокрема, узагальненням уроків війни в Україні та підтримкою Києва в боротьбі з Росією.

Віцепрем'єр-міністра також запитали, чи буде на саміті НАТО обговорюватися ідея створення постійного Фонду допомоги, який допомагатиме Україні на довгостроковій основі.

"Це обговорювалося на зустрічі міністрів. Я не знаю, чи буде це називатися довгостроковим фондом, але з моменту проведення саміту НАТО візьме на себе більшу роль у координації допомоги Україні. Це важливий сигнал", - заявив політик.

За його словами, допомога має стосуватися надання обладнання та навчання, але на території країн НАТО.

"Тут нічого не зміниться. Я знаю, що деякі країни хотіли вирушити в Україну з навчальною місією. Польща стоїть на своїй позиції, ми навчили понад 20 тисяч солдатів у Польщі: це йде добре, і ми будемо продовжувати це робити", - додав він.

Саміт НАТО

У липні 2024 року у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО, приурочений до 75-річчя Альянсу. Як зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен, центральною темою зустрічі стане розробка "дорожньої карти" для вступу України в організацію.

Водночас віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанишина говорила, що Київ очікує від союзників стратегічних рішень щодо протиповітряної оборони.

Що Україна хотіла б, на що розраховує і що може отримати на саміті у Вашингтоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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